Instаgrаm-обзор: Отечественные звезды показали, как выглядели 10 лет назад

, 22:15 Фото 408

Популярные представители российского шоу-бизнеса приняли участие во флешмобе «2009vs2019».

Фото: globallookpress.com

Российские звезды стали участниками нового популярного флешмоба в Instagram и опубликовали фотографии десятилетней давности.

Полина Гагарина поделилась снимком с молодежного песенного конкурса «Новая волна» и вспомнила, то тогда впервые стала блондинкой.

 
 
 
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Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)

Олег Газманов опубликовал 57-летнего себя. Удивленные подписчики певца заметили, что сейчас артист не выглядит старше, а даже моложе. Многие заметили, что никто бы не заметил разницы, если фотографии поменять местами.

 
 
 
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Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov)

Сергей Жуков также не сильно изменился — даже прическа та же.

 
 
 
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Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

Певица Наталья Подольская отметила скорость, с которой летит время.

 
 
 
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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Стас Пьеха рассказал о ментальных изменениях.

 
 
 
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Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha)

— Тогда я искал свободу вовне. Сегодня ищу ее внутри, — подписал певец публикацию.

Анфиса Чехова перечислила, что с ней произошло за десятилетие.

— Столько воды утекло и дров наломано, столько изменений, а поза всё та же, — иронично подметила телеведущая.

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров решил выделиться и представил на суд общественности себя в 2009, 1999 и даже 1989 годах.

 
 
 
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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Александр Ревва изменился практических до неузнаваемости и «сменил» пол, если верить публикации.

 
 
 
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Публикация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov)

Ранее Пятый канал рассказал о пугающих итогах флешмоба #2009vs2019.

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