Instаgrаm-обзор: Отечественные звезды показали, как выглядели 10 лет назад

Российские звезды стали участниками нового популярного флешмоба в Instagram и опубликовали фотографии десятилетней давности.

Полина Гагарина поделилась снимком с молодежного песенного конкурса «Новая волна» и вспомнила, то тогда впервые стала блондинкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 18 Янв 2019 в 4:07 PST

Олег Газманов опубликовал 57-летнего себя. Удивленные подписчики певца заметили, что сейчас артист не выглядит старше, а даже моложе. Многие заметили, что никто бы не заметил разницы, если фотографии поменять местами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от oleggazmanov Газманов (@oleggazmanov) 18 Янв 2019 в 9:01 PST

Сергей Жуков также не сильно изменился — даже прическа та же.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 19 Янв 2019 в 12:27 PST

Певица Наталья Подольская отметила скорость, с которой летит время.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya) 17 Янв 2019 в 9:37 PST

Стас Пьеха рассказал о ментальных изменениях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha) 17 Янв 2019 в 4:49 PST

— Тогда я искал свободу вовне. Сегодня ищу ее внутри, — подписал певец публикацию.

Анфиса Чехова перечислила, что с ней произошло за десятилетие.

— Столько воды утекло и дров наломано, столько изменений, а поза всё та же , — иронично подметила телеведущая.

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров решил выделиться и представил на суд общественности себя в 2009, 1999 и даже 1989 годах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 18 Янв 2019 в 12:22 PST

Александр Ревва изменился практических до неузнаваемости и «сменил» пол, если верить публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ревва Александр (@arthurpirozhkov) 17 Янв 2019 в 8:34 PST

Ранее Пятый канал рассказал о пугающих итогах флешмоба #2009vs2019.