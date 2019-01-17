Instаgrаm-обзор: Отечественные звезды показали, как выглядели 10 лет назад

Российские звезды стали участниками нового популярного флешмоба в Instagram и опубликовали фотографии десятилетней давности.
Полина Гагарина поделилась снимком с молодежного песенного конкурса «Новая волна» и вспомнила, то тогда впервые стала блондинкой.
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Олег Газманов опубликовал 57-летнего себя. Удивленные подписчики певца заметили, что сейчас артист не выглядит старше, а даже моложе. Многие заметили, что никто бы не заметил разницы, если фотографии поменять местами.
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Сергей Жуков также не сильно изменился — даже прическа та же.
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Певица Наталья Подольская отметила скорость, с которой летит время.
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Стас Пьеха рассказал о ментальных изменениях.
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— Тогда я искал свободу вовне. Сегодня ищу ее внутри, — подписал певец публикацию.
Анфиса Чехова перечислила, что с ней произошло за десятилетие.
Король отечественной эстрады Филипп Киркоров решил выделиться и представил на суд общественности себя в 2009, 1999 и даже 1989 годах.
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Александр Ревва изменился практических до неузнаваемости и «сменил» пол, если верить публикации.
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Ранее Пятый канал рассказал о пугающих итогах флешмоба #2009vs2019.