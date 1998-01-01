«Махровая самодеятельность»: Стас Садальский «прошелся» по Максиму Галкину

Российский актер Стас Садальский раскритиковал пародиста и шоумена Максима Галкина в эфире программы «Выход в люди». По мнению артиста, юморист и его супруга Алла Пугачева — абсолютные противоположности друг друга.

— Галкин и Пугачева встретились, как в поговорке: она солнце, он черное донце. Видимо, кому чего не хватает, — уверен артист.

Кроме того, Садальский признался, что терпеть не может именитого юмориста, поскольку считает, что у Галкина совершенно нет таланта.

— Я Галкина терпеть не могу. Прям, трясет от него, потому что это махровая самодеятельность. Он ужасно бездарный. Просто говорит текст, а таланта нет, кроме наглости ничего нет. Он умный, образованный, но мне неинтересно его творчество, — заявил актер в эфире телепередачи «Выход в люди».

Впрочем, критика в адрес медийных персон в последнее время стала визитной карточкой Стаса Садальского — ранее Пятый канал рассказывал о том, как актер высмеял Алибасова и Федосееву-Шукшину за поцелуй.