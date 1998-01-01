Фото: Садальский высмеял целующихся Алибасова и Федосееву-Шукшину

, 16:56 Фото 489

Известный актер театра и кино убежден, что свадьба пожилых звезд — пиар и фейк.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Народный артист России Станислав Садальский назвал свадьбу продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной одним из главных событий ушедшего года. Накануне он опубликовал на своей странице в Instagram серию фотографий целующихся молодоженов, на одной из которых супруг уткнулся лицом в тарелку.

Instagram @stassadal

— Молодожены несдержанные, кровь горячая, ну как не напиться в Новый год… Будьте счастливы и живите долго… Хотя лучше старой жене стрела под бок, чем старик под боком, язвительно подписал он коллаж.

Незадолго до этого Садальский заявил, что свадьба Алибасова и Федосеевой-Шукшиной — постановка.

Instagram @stassadal

— Фейк. Алибасов слывет знатным пиарщиком, ему под стать только Максимка. Пусть развлекаются, и нам не скучно, — сказал он после «спонтанной церемонии».

Ранее Пятый канал рассказывал о том, почему Садальскому лучше не попадаться на глаза полицейским.

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