Фото: Садальский высмеял целующихся Алибасова и Федосееву-Шукшину

Народный артист России Станислав Садальский назвал свадьбу продюсера Бари Алибасова и актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной одним из главных событий ушедшего года. Накануне он опубликовал на своей странице в Instagram серию фотографий целующихся молодоженов, на одной из которых супруг уткнулся лицом в тарелку.
Незадолго до этого Садальский заявил, что свадьба Алибасова и Федосеевой-Шукшиной — постановка.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, почему Садальскому лучше не попадаться на глаза полицейским.