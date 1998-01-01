На Камчатке объявился новый Жрун, который не залег в зимнюю спячку

На Камчатке на Курильском озере возле кордона Озерный объявился второй Жрун — медведь, который не впал в спячку, несмотря на середину зимы. Косолапый прославился большой любовью к рыбе нерки, за ловлей которой совсем забыл про сон. Об этом сообщает телеканал «360».

Эксперты уточняют, что это не шатун, а обычный, здоровый зверь, который любит рыбу. Пока нерестится нерка, он ее ест. Специалисты пояснили, что медведи впадают в спячку из-за недостатка пищи, а не желания выспаться. Поэтому пока Жрун способен добыть себе пропитание, спать он не будет. А когда наконец заляжет в берлогу, то может не показываться даже до конца июня.

Ранее Пятый канал сообщал, что специалисты пересчитали новорожденных ларг (детенышей тюленей) и выяснили, что популяция выросла сразу на 43 особи. Среди всех «малюток» специалист особо отметила одного тюленя. Во время учета он выделялся среди своих сородичей чересчур упитанной комплекцией. В итоге детеныша, которому всего около трех недель, в шутку нарекли Жруном.