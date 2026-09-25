Россия является безусловным мировым лидером в строительстве атомных электростанций. Наукоемкие и масштабные проекты сегодня реализуются в разных частях планеты. Европа — не исключение.

На фоне глубокого энергетического кризиса, в котором оказался Старый Свет, Италия решила возобновить ядерную генерацию. Все АЭС были остановлены в стране еще 40 лет назад.

Как раз сейчас партнерство с нашими специалистами, которые накопили огромный опыт, могло бы снизить напряженность на рынке электроэнергии. Но санкции и курс Брюсселя на ослабление России не дают этого сделать. Какой выход нашла Италия и причем тут печально известная АЭС «Фукусима» — узнал корреспондент «Известий» Александр Тузиков.

От глобального роста цен на электроэнергию мир ищет — без преувеличения — «атомные» способы защиты. В Италии, на родине физика Энрико Ферми — создателя первого в мире ядерного реактора, — впервые за почти 40 лет Рим дал рестарт программе своих АЭС. Шокированные Чернобылем, итальянцы в далеком 87-м на референдуме эмоционально решили самый безопасный сегмент энергетики свернуть. И в 90-м заглушили последние реакторы. «Атомный ренессанс» — дорого и долго, — говорят эксперты.

«Для Италии возврат к атомной генерации, да, пока это лозунг, пока это на словах. Как они на практике будут в этом направлении двигаться, это большой вопрос, но, возможно, они попытаются опереться на американцев, на компанию Westinghouse, но будет ли она им здесь надежным помощником?» — сказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Вопрос о надежности американских технологий — не праздный. Злополучную «Фукусиму» — детище General Electric при участии японских Toshiba и Hitachi — запустили в работу в марте 71 года. И ровно через 40 лет, в марте 2011-го, 15-метровая волна отключила систему охлаждения реакторов.

То есть на форс-мажор американские инженеры-атомщики не рассчитывали. Но итальянцам придется это учесть — как самой сейсмоопасной стране Европы. Плюс нужно куда-то девать ядерные отходы. У России большой опыт их переработки, но — обязательства перед Брюсселем, санкции…

«Это еще одна проблема, потому что размещение данных отходов должно иметь место в соответствующих территориях. И вот надо их выделять, надо их ограждать. Опять же, зона отчуждения, опять же, возможны аварии», — сказал президент Национальной ассоциации природопользователей Борис Кокотов.

Другая ставка — на самое перспективное направление — малые модульные реакторы, — но здесь опять дело не за физиками, а за политиками. Бесспорный мировой лидер в создании таких мобильных реакторов — «Росатом». Россия первой в мире успешно запустила плавучую АЭС «Академик Ломоносов». Такие могли бы «выручить» не только Италию, но всю густонаселенную Европу — чем дальше от городов, тем лучше.

Но глобальное лидерство «Росатома» — 40 процентов всего обогащения урана и 90 процентов в сегменте строительства новых АЭС — не дает покоя западному энерголобби. Американская Westinghouse пытается потеснить позиции России в Восточной Европе. Поле соперничества: Венгрия, Словакия, Болгария, Чехия.

Но западные нарративы, что большие АЭС опасны и потому уходят в прошлое, — для западного же обывателя. Россия активно реализует эти проекты на Глобальном Юге. В Индии — флагманский проект — АЭС «Куданкулам»: первые два энергоблока с нашими реакторами ВВЭР-1000 работают, еще четыре — в стадии строительства. Египет при поддержке «Росатома» возводит свою первую крупную АЭС «Эль-Дабаа».

В Бангладеш тоже наши инженеры создают первую в стране станцию «Руппур». Такой же пионер в атомной генерации Турции — АЭС «Аккую» — и тоже российские технологии. Китай активно использует разработки «Росатома», чтобы обогнать США по установленной мощности АЭС.

А пока западные энерголоббисты мечтают о новом разделе рынка планеты, наши атомщики уже создают проекты малых ядерных энергетических установок для освоения дальнего космоса. Причем — как и в земных вариантах — с многоступенчатой защитой и высшей степенью надежности, чтобы не повторять аварийный опыт западных инженеров.

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