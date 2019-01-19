Не в стиле Порошенко: Зеленский пообещал отказаться от бизнеса в России

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Шоумен заявил, что выйдет из числа владельцев кипрской фирмы, которая ведет дела на территории РФ.

Фото: www.globallookpress.com

Шоумен Владимир Зеленский, который решил участвовать в предвыборной гонке, заявил о намерении отказаться от бизнеса в России, сообщает РИА Новости. Новоявленный кандидат ранее играл в КВН и снимался в Российских фильмах, но после 2014-го прекратил свои визиты в РФ.

После того, как Зеленский решился участвовать в предвыборной гонке за пост президента Украины, оказалось, что Владимир состоит в числе владельцев кипрской компании Green Family LTD. Этой организации принадлежат сразу три фирмы, ведущие бизнес в России.

Юрист студии «Квартал 95», которой руководит Зеленский, отметил, что его клиент хотел бы закончить бизнес в России, но не может сделать этого лично — велика опасность уголовных дел. Теперь решение нашлось — шоумен откажется не от самих российских компаний, а от участия в Green Family LTD.

— Решение у меня следующее, очень простое и которое все снимает. Я понял, что я могу выйти не из этой компании, которая там (в России — прим. ред.), а из кипрской компании, которая является владельцем тех компаний. И все. Вот мы сегодня нашли это решение, и в ближайшее время я выйду, — заявил Зеленский изданию «Украинская правда».

При этом шоумен добавил, что он продолжит получать роялти от всей продукции, созданной до 2014 года при его участии.

Ранее Пятый канал публиковал видео, где Зеленский «хоронит» Порошенко.

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