Трамп пытается лавировать с «шатдауном», но демократы непреклонны

Президент США Дональд Трамп ищет пути, как прекратить «шатдаун» — беспрецедентный правительственный кризис в новейшей истории страны, который длится почти месяц, и решился на уступки в миграционной политике. Однако и это не помогло хозяину Белого дома — его предложение отвергла Демократическая партия, пишет «Экономика сегодня».

Давний план Трампа еще со времен его предвыборных обещаний предполагает, что Конгресс США выделит на строительство на американо-мексиканской границе стены со всей сопутствующей инфраструктурой более пяти миллиардов долларов. Демократы ни в какую не хотели помогать в этом своему «противнику», обвиняя его в пустой трате бюджетных денег и ущемлении прав мигрантов, которые, по их мнению, заслуживают шанс на лучшую жизнь.

И вот Трамп решился пойти на уступки и предложил в обмен на финансирование стены предоставить три года миграционных послаблений для 700 тысяч нелегалов, привезенных в США в детском возрасте.

Но неуступчивые демократы отклонили это предложение американского президента.

«Шатдаун» Трампа стал рекордным в истории США — к 20 января он длится уже 29 дней. Причина — отсутствие согласия между конгрессменами-демократами и Трампом по поводу бюджета: президент хочет выделить из казны дополнительные средства на строительство пограничной стены с Мексикой, демократы противятся.

Ранее Пятый канал рассказывал, как живется американским чиновникам при «шатдауне» — некоторым приходится подрабатывать извозом в Вашингтоне.