Старейший мужчина планеты умер в Японии

В Японии на 114-м году жизни скончался Масадзо Нонака — старейший из ныне живущих мужчин на Земле. О его смерти 20 января сообщает ТАСС.

Масадзо Нонака родился в 1905 году на острове Хоккайдо. 29 января 2018 года после смерти Франсиско Нуньеса он стал самым возрастным мужчиной планеты. Нонака относился к списку верифицированных долгожителей — дата рождения таких людей документально подтверждена специалистами.

Японский долгожитель был лишь 30-м в списке самых возрастных людей планеты — все позиции выше занимают женщины. Примечательно, что рекордсмен по сроку жизни среди мужчин мира — тоже из Японии. Дзироэмон Кимура скончался в 2016 году в возрасте 116 лет.

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