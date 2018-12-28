Умер самый старый американский ветеран Второй мировой войны

Старейший американский ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон скончался на 113-м году жизни. Причиной смерти долгожителя стала пневмония. Об этом сообщает Fox News.
Овертон добровольно пошел в армию в 1942 году и служил в 188-м авиационном инженерном батальоне, где числились только афроамериканцы. После этого он участвовал в ряде сражений на Тихом океане: прошел бои на Окинаве и Иводзиме. Однако вспоминать об этом времени ветеран не любил.
— Я забыл это все, — часто отвечал он на вопросы прессы.
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Несмотря на почтенный возраст, Овертон продолжал вести активный образ жизни — водил автомобиль до 110 лет. Герой утверждал, что своим долголетием он обязан богу.
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