Умер самый старый американский ветеран Второй мировой войны

Старейший американский ветеран Второй мировой войны Ричард Овертон скончался на 113-м году жизни. Причиной смерти долгожителя стала пневмония. Об этом сообщает Fox News.

Овертон добровольно пошел в армию в 1942 году и служил в 188-м авиационном инженерном батальоне, где числились только афроамериканцы. После этого он участвовал в ряде сражений на Тихом океане: прошел бои на Окинаве и Иводзиме. Однако вспоминать об этом времени ветеран не любил.

— Я забыл это все, — часто отвечал он на вопросы прессы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Richard Arvin Overton (@therichardoverton) 27 Дек 2018 в 5:28 PST

Несмотря на почтенный возраст, Овертон продолжал вести активный образ жизни — водил автомобиль до 110 лет. Герой утверждал, что своим долголетием он обязан богу.

Ранее Пятый канал сообщал о смерти единственного в мире боевого летчика, воевавшего в небе с ампутированной рукой.