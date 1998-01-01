«Привет с того света»: Майкла Джексона снова обвинили в изнасиловании

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Работавший с легендарным певцом танцор утверждает, что был растлен в малолетнем возрасте.

Фото: www.globallookpress.com

Спустя десять лет после смерти всемирно известного короля поп-музыки его продолжают обвинять в растлении малолетних и изнасилованиях.

Американский хореограф и танцор Уэйд Робсон утверждает, что в семилетнем возрасте стал жертвой сексуального насилия со стороны Джексона, и продолжалось это семь лет, пока «певец не потерял к нему интерес». Об этом Робсон рассказал в документальном фильме «Покидая Неверлэнд», премьера которого состоится в ближайшее время, пишет The Sun.

Молодой мужчина в 2013 году уже подавал иск с требованием возместить ему ущерб за причиненные страдания на сумму около 1,5 миллиарда долларов, но суд его отклонил. Примечательно, что при жизни Джексона Робсон заявлял, что неоднократно спал в одной кровати с певцом, но тот к нему не приставал.

По данным издания, в новом фильме еще один мужчина расскажет о домогательствах со стороны музыканта.

Как ранее сообщал Пятый канал, для того, чтобы у Майкла Джексона сохранялся высокий голос его отец Джо Джексон в детстве и подростковом возрасте вводил артисту гормональные инъекции, то есть тот был химически кастрирован.

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