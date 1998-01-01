Два человека погибли, 14 пострадали при пожаре на горнолыжном курорте Куршевель

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Люди были вынуждены выпрыгивать из окон, чтобы вырваться из огненной ловушки.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram

По меньшей мере два человека погибли и 14 пострадали на горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах в результате пожара, произошедшего в ночь на воскресенье, 20 января.

Возгорание произошло в трехэтажном здании, в котором проживали порядка 60 сезонных работников, в основном — молодых людей.

На жутких кадрах, снятых очевидцами, видны объятые пламенем этажи. Возле здания на снегу стоит толпа людей, один из мужчин, которому, видимо, посчастливилось спастись, одет всего лишь в легкие штаны и футболку.

Как сообщают свидетели трагедии, люди были вынуждены выпрыгивать из окон полыхающего дома и получили травмы.

— Двух парней я видел прыгающими из окон, они покалечились, и их госпитализировали. Одного спасли пожарные, а женщина, которая кричала о помощи, не могла спрыгнуть, я не знаю, что с ней! Надеюсь, ее спасли— приводит высказывание одного из свидетелей трагедии «Известия».

Тела погибших были обнаружены под обломками здания, проводится идентификация их личностей. Причина смертельного пожара выясняется.

Ранее Пятый канал публиковал шокирующие кадры, как люди прыгали из окон, спасаясь от пожара в бизнес-центре в Перми.

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