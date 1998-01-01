Российские танки Т-72 поучаствовали в военном параде в Лаосе

Российские танки Т-72 и автомобили БРДМ-2м прошлись парадом в Лаосе — техника участвовала в торжествах по поводу 70-летия Народной армии страны. Модернизированные Т-72, так же, как и бронемашины, теперь стоят на вооружении в войсках Лаоса. Как сообщает телеканал «Звезда», техника поставляется в республику по программе оказания военно-технической помощи со стороны России.

Договоренности о предоставлении указанной помощи были достигнуты в ходе визита министра обороны России Сергея Шойгу в Лаос. В столице государства, городе Вьентьяне было открыто представительство Минобороны РФ, а на территории работает отряд Международного противоминного центра ВС РФ.

Ранее Пятый канал рассказывал о второй стороне российско-лаосского сотрудничества: в Россию из Юго-восточной Азии вернулись танки Т-34, которые стояли на вооружении в Народной армии Лаоса.