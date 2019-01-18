«Немножко Жанны Д’арк, немножко Д’Артаньяна»: Елизавета Боярская кардинально сменила имидж

Известная российская актриса Елизавета Боярская предвкушает важную премьеру — через несколько дней на сцене филармонии имени Шостаковича в Петербурге пройдет первый музыкальный спектакль «1926».

Для нового проекта актриса сократила декретный отпуск и изменила прическу, чтобы максимально приблизиться к образу своей героини — поэтессы Марины Цветаевой. 35-летняя артистка опубликовала на своей странице в Instagram фотографии с новым имиджем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Боярская (@lizavetabo) 18 Янв 2019 в 4:20 PST

— До премьеры «1926» осталась всего неделя. sold out уже давно и это очень здорово, значит вы тоже в предвкушении, как и мы! — подписала снимки Боярская.

В основе спектакля — переписка Цветаевой с Борисом Пастернаком. Постановку будет сопровождать живая музыка и 3D-проекции.

Подписчики отметили, что с новой прической Боярская очень похожа на Цветаеву. Однако нашлись и те, кто углядел сходство с Жанной Д’Арк и даже Д’Артаньяном.

— Очень похожи на Жанну Д’Арк!!!

— На этом фото вы похожи на отца! Обожаю Михаила Боярского!

— Немножко Лизы, немножко Жанны и чуть-чуть Д’Артаньяна))

— Ой, Жанна Д’Арк!..... Второе фото прямо точное попадание в образ. Глаза Чуриковой, выражение глаз! — написали фанаты.

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