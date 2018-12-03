Жерар Депардье снова не заплатил налоги в РФ

Федеральная служба судебных приставов собирается взыскать с компании Жерара Депардье задолженность за неоплаченные налоги, пишет The Bell.

Речь идет о сумме в 6,6 тысяч рублей. Исполнительное производство открыто 15 января, о чем свидетельствует данные системы «СПАРК». Какие-либо другие подробности не приводятся.

Летом 2018 года мордовские приставы собирались взыскать с именитого француза налоговую задолженность в тысячу рублей, но у того не оказалось имущества, на которое можно было наложить взыскание. Французский актер прописался в Саранске в 2013 году.

В конце 2018 года Депардье получил новую российскую прописку — теперь в Новосибирске.