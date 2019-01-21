Минздрав вдвое снизит норму потребления соли в России

Минздрав собирается вдвое снизить норму суточного потребления соли в России. Как сообщил «Известиям» заместитель главы ведомства Олег Сагалай, соответствующий приказ выйдет в ближайшее время.

Два года назад россиянам рекомендовалось съедать по 11 граммов соли в сутки, теперь же, согласно последним исследованиям Всемирной организации здравоохранения, ограничиться нужно пятью граммами.

По мнению врачей, такое снижение употребления соли существенно снизит количество сердечно-сосудистых заболеваний и продлит жизнь 1,7 миллиону человек. Слишком соленая пища особенно вредна гипертоникам — она способствует повышению артериального давления и приводит к инсультам и инфарктам, а также провоцирует болезни почек.

Ранее Пятый канал рассказывал, что эксперты Росконтроля нашли вредные вещества практически во всех магазинных консервированных огурцах.