Рождение и смерть в России будут регистрировать автоматически

Минэкономразвития хочет перевести регистрацию рождения и смерти в России в автоматический режим. То есть гражданам не придется в случае рождения ребенка или смерти родственника собирать многочисленные документы, заполнять бланки и подавать их в государственные учреждения — сведения будут поступать в ЗАГС без их участия. Сейчас свидетельства о рождении или смерти нужно оформлять в МФЦ, на сайте госуслуг или отделах ЗАГС по месту жительства.

Как сообщили «Известиям» в министерстве, в дальнейшем планируется сделать автоматическими еще ряд госуслуг. А пока для тестирования выбраны две самые массовые и социально значимые. На их примере будут разработаны необходимые нормативно-правовые акты.

Ранее Пятый канал рассказывал о нововведениях в работе ЗАГСов, которые вступили в силу осенью 2018 года.