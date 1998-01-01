В России снова привяжут госномера к прописке автовладельцев

Госавтоинспекция возвращает прежнее правило, когда автомобилисты получают номерные знаки с кодом региона по месту прописки. Нововведение содержится в законе «О государственной регистрации транспортных средств» и вступит в силу 4 августа 2019 года.

По информации газеты «Коммерсантъ», данная мера позволит «проводить анализ и прогнозирование развития регионов, состояния дорожно-транспортной дисциплины и законности». Источник отмечает, что при разработке законопроекта учитывался мировой опыт и просьбы граждан.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России вступил в силу закон о продлении срока «скидок» на оплату штрафов.