Названа причина аварии теплохода-ресторана на Москве-реке

Прогулочный теплоход-ресторан едва не пошел ко дну на Москва-реке. Инцидент произошел около Софийской набережной в воскресенье, 20 января. Судно врезалось в пристань.

От удара теплоход получил значительные повреждения. На борту в этот момент находились отдыхающие — их срочно пришлось эвакуировать на берег. Пострадавших нет. По предварительной версии причиной аварии могла стать непогода: в двигатель попала льдина, после чего теплоход потерял управление.

Ранее Пятый канал сообщал, что российский теплоход «Кузьма Минин» сел на мель около пляжа Гиллингваза в британском городе Фалмут.