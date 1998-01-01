Новых вице-губернаторов Петербурга представят депутатам в среду

, 11:24 Эфирная новость 57

Глава города Александр Беглов направил в Законодательное Собрание кандидатуры на должности вице-губернаторов.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Дружинин, Пятый канал

Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрит кандидатуры шести новых вице-губернаторов на заседании в среду, сообщил «Интерфаксу» руководитель фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко.

Глава города Александр Беглов направил в Законодательное Собрание кандидатуры на должности вице-губернаторов. Информация о новых заместителях главы региона появилась на официальном сайте Смольного.

Бывший руководитель аппарата губернатора Любовь Совершаева теперь возглавит Администрацию губернатора. Евгений Елин, который ранее исполнял обязанности министра экономического развития, будет отвечать также за решение вопросов экономического развития и стратегического планирования.

Бывший чиновник Смольного Эдуард Батанов возьмет на себя решение проблем в области инвестиционной политики и транспорта. Бывший заместитель директора Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства России Николай Линченко будет отвечать за капитальное строительство и реконструкцию объектов недвижимости, архитектуры и градостроительства.

За энергетику и тарифное урегулирование — Максим Шаскольский, вчерашний генеральный директор Петербургской сбытовой компании.

В числе назначенцев также Владимир Княгинин — вице-президент московского «Центра стратегических разработок». В его ведение попадают вопросы профессионального образования и научной политики Петербурга.

Ранее Пятый канал сообщал, что глава города на Неве Беглов освободил от должности вице-губернаторов Александра Говорунова и Михаила Кучерявого.

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