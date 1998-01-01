Беспорядки в Афинах: Греки против переименования Македонии

Тысячи греков прошли маршем по улицам столицы в знак протеста по вопросу переименования Македонии. Более двадцати полицейских пострадали в результате стычек с протестующими в центре Афин. На ступенях здания Парламента в стражей порядка полетели камни и зажигательные бомбы. В ответ правоохранители распылили слезоточивый газ.

Греция и Македония в июне 2018 года разрешили спор, продолжавшийся больше четверти века. Страны заключили соглашение, которое изменит имя бывшей югославской республики. Дело в том, что Македонией называется не только самостоятельным государством, но также является исторической областью Греции. Поэтому было принято решение именовать страну Северной Македонией. В обмен греки пообещали снять свои возражения против вступления страны в НАТО.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Греции состоялась массовая акция протеста против визита в страну канцлера Германии Ангелы Меркель.