Метеорит или оползень? — ученые спорят, что произошло в Хабаровском крае

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Ряд специалистов уверены, что причиной затора в реке Бурея стал оползень, но некоторые полагают, что космическое тело могло упасть незамеченным.

Фото: www.globallookpress.com

Сейсмологи, геофизики и другие ученые не могут прийти к единому мнению — что же такое произошло в понедельник, 24 декабря, в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, в результате чего часть сопки оказалась в реке Бурея и перекрыла русло.

Местные жители предполагают, что это был метеорит. Однако ряд специалистов не видят в случившемся «космической подоплеки», а лишь обычное природное явление, когда берега естественным образом вымываются рекой.

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Так, директор Института астрономии РАН Борис Шустов уверен, что причиной обрушения сопки мог стать только оползень, так как не заметить метеорит, вызвавший такие разрушения, невозможно.

Ему вторит директор Уссурийской астрофизической обсерватории ДВО РАН Дмитрий Ерофеев, который подчеркнул, что сотрудники учреждения не фиксировали падение объекта.

— Мы не видели падения метеорита. Кроме того, если бы он упал, то должно произойти землетрясение. Его сила зависит от размера метеорита: в местных масштабах метеорит все равно должен вызвать толчок, который бы зафиксировали сейсмостанции, — приводит слова Ерофеева РИА Новости.

Однако научный сотрудник Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета Евгений Зубко считает, что метеорит при определенных условиях мог упасть незамеченным.

Заведующая геофизической обсерваторией «Хабаровск» Института космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН Зинаида Думбрава также полагает, что разрушения, зафиксированные на видео, должны быть вызваны довольно крупным объектом.

— Хотелось бы, чтобы нашли метеорит, но, вероятно, причина более прозаическая. Магнитное поле у нас было спокойное, в данных ничего не отразилось. Но нужно проверить данные по ионосфере, здесь мы могли пропустить такое событие, и возможный метеорит мог пройти незамеченным, — сказала ученый.

В свою очередь на местную сейсмостанцию уже передали приблизительные координаты этого места. По словам сотрудников, пока им не удалось зафиксировать в этом районе даже слабое землетрясение, так что, вероятнее всего, это был все же сход сели.

Ранее Пятый канал со ссылкой на очевидцев сообщал, что в Хабаровском крае упал гигантский метеорит.

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