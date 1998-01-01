Культурная эстафета: Как прошло открытие Всероссийского театрального марафона

Владивосток дал старт Всероссийскому театральному марафону. Крупнейшее событие Года театра началось с легендарного русского балета. На сцене Дальневосточной столицы показали «Спящую красавицу» на музыку Чайковского в классической хореографии Мариуса Петипа. В главных партиях перед зрителями предстали артисты Мариинского театра. В торжественном открытии театрального марафона приняли участие председатель Союза театральных деятелей России, актер и режиссер Александр Калягин и балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа.

-Это здорово, что в нашей огромной стране существует проект, который налаживает художественную, культурную коммуникацию между такими центрами как Петербург, Москва и такими удаленными городами как Владивосток, — поделилась народная артистка России Илзе Лиепа.

В течение года все 85 регионов страны ждет масштабная культурная эстафета. В рамках Всероссийского театрального марафона больше ста пятидесяти спектаклей, мастер-классов, лекций и научных конференций пройдут на 50 площадках, включая Крым и Приморье. Одним из главных событий года станет Театральная олимпиада, которая состоится в Северной столице.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Петербурге состоялась премьера спектакля о японском самурае Нобунага.