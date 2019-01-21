Заявившему о рабской натуре россиян Ющенко ответили строками Тютчева

Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что россияне не склонны к свободе и демократии предпочитают рабство, пишут «Известия».

Политик привел цитату, принадлежащую перу Алексея Толстого о двух Россиях.

— Кажется, Алексей Толстой говорил, что есть две Руси: одна Киевская — все, что характерно для Европы, в ней есть. А есть Русь тайги — вот мы говорим про эту Русь , — сказал Ющенко.

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов ответил на выпад бывшего украинского президента:

— Россия — самостоятельный центр силы. Никогда не пойдет в подчинение Брюсселю, Вашингтону или Стамбульскому патриархату. В отличие от Украины, которая уже ушла под внешнее управление .

Депутат также привел четверостишие Федора Тютчева, чтобы охарактеризовать политику киевских властей.

Как перед ней не гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы.

Ранее Пятый канал публиковал видео передачи томоса Петру Порошенко, во время которой украинский священник без чувств рухнул к ногам президента.