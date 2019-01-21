Заявившему о рабской натуре россиян Ющенко ответили строками Тютчева

Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что россияне не склонны к свободе и демократии предпочитают рабство, пишут «Известия».
Политик привел цитату, принадлежащую перу Алексея Толстого о двух Россиях.
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Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов ответил на выпад бывшего украинского президента:
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Депутат также привел четверостишие Федора Тютчева, чтобы охарактеризовать политику киевских властей.
Ранее Пятый канал публиковал видео передачи томоса Петру Порошенко, во время которой украинский священник без чувств рухнул к ногам президента.