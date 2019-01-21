Заявившему о рабской натуре россиян Ющенко ответили строками Тютчева

, 11:05 134

Высказывание бывшего украинского президента прокомментировал глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

Фото: РИА Новости

Экс-президент Украины Виктор Ющенко заявил, что россияне не склонны к свободе и демократии предпочитают рабство, пишут «Известия».

Политик привел цитату, принадлежащую перу Алексея Толстого о двух Россиях.

— Кажется, Алексей Толстой говорил, что есть две Руси: одна Киевская — все, что характерно для Европы, в ней есть. А есть Русь тайги — вот мы говорим про эту Русь, — сказал Ющенко.

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов ответил на выпад бывшего украинского президента:

Россия — самостоятельный центр силы. Никогда не пойдет в подчинение Брюсселю, Вашингтону или Стамбульскому патриархату. В отличие от Украины, которая уже ушла под внешнее управление.

Депутат также привел четверостишие Федора Тютчева, чтобы охарактеризовать политику киевских властей.

Как перед ней не гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:

В ее глазах вы будете всегда

Не слуги просвещенья, а холопы.

Ранее Пятый канал публиковал видео передачи томоса Петру Порошенко, во время которой украинский священник без чувств рухнул к ногам президента.

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