Неудачный ракурс или беременность: В сети обсуждают округлившийся живот Леры Кудрявцевой

Подписчики российской звезды Леры Кудрявцевой потеряли покой после публикации фотографии в Instagram, пишут Дни.ру.

На снимке 47-летняя телеведущая позирует в элегантном вечернем платье вместе с Николаем Басковым, с которым провела мероприятие.

instagram @leratv. instagram @leratv

Внимание пользователей привлек округлившийся, как кажется, живот Кудрявцевой. Тут же появились комментарии о вероятной беременности.

— Особенно беременность вам идет, — написала подписчица.

Другие завили, что «обман зрения» возник из-за неудачно упавшего света и «кривых» рук фотографа.

— Просто неправильно упал свет, и фотограф снял не тот ракурс, — гласит вывод комментатора.

Ранее Пятый канал рассказывал о долгожданном пополнении в семье Леры Кудрявцевой и хоккеиста Игоря Макарова.