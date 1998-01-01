Четверо сирийских военных погибли в результате израильского авиаудара

Израильские военные атаковали аэропорт Дамаска в ночь на понедельник 21 января. В налете принимали участие четыре истребителя F-16, которые вторглись в воздушное пространство Сирии сразу с трех сторон. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на национальный центр управления обороной РФ.

По информации российских военных, сирийские ПВО перехватили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб, но несмотря на это инфраструктура аэропорта была частично повреждена. В сообщении также говорится о гибели четверых и ранении шести бойцов сирийской армии.

13 января ВВС Израиля уже бомбили аэропорт Дамаска. Тогда под удар попали склады с иранским оружием. Очередная воздушная атака была предпринята в воскресенье 20 января, при этом ЗРК «Панцирь» и «Бук» ПВО Сирии уничтожили семь ракет.