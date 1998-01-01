Видео: Коммунисты почтили память Ленина в годовщину его смерти

21 января исполнилось 95 лет со дня смерти Владимира Ленина. В честь этой даты по всей стране проходят акции у памятников вождю мирового пролетариата. В столице представители коммунистической партии принесли цветы к Мавзолею. Традиционно это красные гвоздики.

Коммунисты устроили также небольшой митинг, где снова затронули тему, которая время от времени возникает и в обществе: стоит ли «перезахоранивать» тело Ленина? Партийцы однозначно отвечают: нет. По мнению коммунистов, лидер партии большевиков находится на Красной площади «по воле народа».

О роли Владимира Ленина в жизни россиян высказался Геннадий Зюганов.

— Ленин оставил после себя такое наследство, которое и сегодня эффективно работает. Сталин продолжил эту политику. Ленинско-сталинская модернизация не имеет себе аналогов в мире, за 20 лет потенциал страны был увеличен в 70 раз, — подчеркнул политик.

Ранее Пятый канал рассказал, как лидер Rammstein сходил в Мавзолей.