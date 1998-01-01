Видео: Коммунисты почтили память Ленина в годовщину его смерти

, 16:25 Эфирная новость 35

В Москве члены КПРФ пришли к Мавзолею лидера большевиков и возложили цветы в связи с 95-летней годовщиной его смерти. .

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин, Пятый канал

21 января исполнилось 95 лет со дня смерти Владимира Ленина. В честь этой даты по всей стране проходят акции у памятников вождю мирового пролетариата. В столице представители коммунистической партии принесли цветы к Мавзолею. Традиционно это красные гвоздики.

Коммунисты устроили также небольшой митинг, где снова затронули тему, которая время от времени возникает и в обществе: стоит ли «перезахоранивать» тело Ленина? Партийцы однозначно отвечают: нет. По мнению коммунистов, лидер партии большевиков находится на Красной площади «по воле народа».

О роли Владимира Ленина в жизни россиян высказался Геннадий Зюганов.

— Ленин оставил после себя такое наследство, которое и сегодня эффективно работает. Сталин продолжил эту политику. Ленинско-сталинская модернизация не имеет себе аналогов в мире, за 20 лет потенциал страны был увеличен в 70 раз, — подчеркнул политик.

Ранее Пятый канал рассказал, как лидер Rammstein сходил в Мавзолей.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:23
«Популярность до 50 лет и сбитый летчик» — астролог про Бузову и Волочкову
17:18
Главу Хакасии призывают назвать общую сумму новогодних премий чиновников
16:59
Военные США тренируются в уничтожении российских комплексов ПВО — видео
16:47
«А чего не женился?»: Топалова раскритиковали за душевное поздравление Бузовой
16:40
Госпожа депутат: немецкий политик публично сообщил о смене пола — видео
16:32
Партия «Слуга народа» выдвинула Зеленского кандидатом в президенты Украины
16:25
Видео: Коммунисты почтили память Ленина в годовщину его смерти
16:16
Превышение концентрации диоксида серы зафиксировано в Сибае
16:11
Обломки автомобиля британского принца Филиппа выставили на торги
16:02
«Так классно жить!»: Диана Арбенина о своем состоянии после приступа
15:56
Чубайс и Захарова продолжили спор о «бедных россиянах»
15:40
Владимир Путин рассчитывает на помощь Счетной палаты в реализации нацпроектов
15:33
Футболист Кокорин назвал россиян «стадом баранов» в письме из СИЗО
15:26
Совет ЕС ввел санкции в рамках нового режима по химоружию
15:16
Петербуржцы опубликовали фото редкого гало в небе над Северной столицей
15:09
Сколько продлятся холода в европейской части России
14:58
Дональда Трампа номинировали на «Золотую малину» как худшего актера
14:51
«От национальных интересов никто отступать не будет» — Песков о передаче Японии Шикотана и Хабомаи
14:43
Украла слова! Сразу несколько рэперов обвинили Ариану Гранде в плагиате
14:28
Как жители Земли наблюдали полное затмение «кровавой» Луны

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама