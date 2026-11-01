«Ты же президент»: Мелания попросила Трампа не танцевать

|
Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 231 0

Первая леди просила супруга не выступать таким образом

Мелания попросила Трампа не танцевать

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Трамп рассказал о запрете Мелании на публичные танцы

Первая леди США Мелания Трамп выступает против того, чтобы ее супруг танцевал на публичных мероприятиях. По ее мнению, подобное поведение не подобает главе государства. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал во время предвыборного митинга во Флориде.

«Дорогой, пожалуйста, больше не танцуй. Ты же президент», — передал он слова жены.

Американский лидер отметил, что Мелания неоднократно обращалась к нему с просьбой не выступать таким образом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США по прибытии в столицу Малайзии Куала-Лумпур исполнил танец с местными жителями, встречавшими его у трапа самолета. 

Авторы публикации назвали танец неожиданным. Американский лидер разговаривал с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, пока группа танцовщиков исполняла приветственный номер. Вдруг Трамп приблизился к ним и присоединился, несколько секунд двигаясь в такт музыке.

Президент США прибыл в страну в качестве почетного гостя саммита АСЕАН. После визита в Малайзию американский лидер планирует отправиться в Японию и Южную Корею, а также встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
Не все пойдет по плану: гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2026

Последние новости

1:16
Соцфонд автоматически пересчитает надбавки некоторым пенсионерам
1:00
«Ты же президент»: Мелания попросила Трампа не танцевать
0:41
«Девочка, передайте за проезд»: Кузьмину принимали за ребенка из-за ее роста
0:25
«Немедленно отправить в отставку»: участники протестов о правительстве Туска
0:01
Александр Петров продолжает проверять звезд на прочность
0:00
В столице Албании в полицейских полетели коктейли Молотова

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
«Что ж вы без этого не можете»: Матросов о необычном райдере звезд
Александр Петров продолжает проверять звезд на прочность
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео