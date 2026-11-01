Соцфонд автоматически пересчитает надбавки некоторым пенсионерам

Соцфонд с 1 ноября пересчитает надбавки некоторым пенсионерам

Социальный фонд России с 1 ноября автоматически пересчитает ежемесячную надбавку к пенсии членам экипажей гражданских самолетов и работникам угольной промышленности, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

Перерасчет производится четырежды в год — в феврале, мае, августе и ноябре — и не требует заявления: фонд делает это по своей инициативе. Правовой базой служат два специальных закона. На размер надбавки влияют среднемесячный заработок и стаж пенсионера, а также объем взносов, перечисленных работодателем в фонд за предыдущий квартал. В ноябре в расчет берутся поступления за июль–сентябрь, поэтому сумма может как увеличиться, так и уменьшиться, подытожила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники придумали новую схему обмана россиян под предлогом перерасчета пенсий. Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками Социального фонда и обещают прибавку за якобы неучтенный стаж, после чего предлагают записаться на прием и просят продиктовать код из СМС — на самом деле он нужен для входа в личный кабинет на портале госуслуг. Сенатор Артем Шейкин призвал немедленно прекращать разговор при просьбе назвать одноразовый код, а если он уже сообщен — сменить пароль и завершить посторонние сеансы или обратиться в МФЦ для восстановления доступа.

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