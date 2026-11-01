Соцфонд автоматически пересчитает надбавки некоторым пенсионерам

|
Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 161 0

Обращаться никуда не нужно — ведомство проведет корректировку по собственной инициативе.

Соцфонд пересчитает надбавки пенсионерам кого это коснется

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Соцфонд с 1 ноября пересчитает надбавки некоторым пенсионерам

Социальный фонд России с 1 ноября автоматически пересчитает ежемесячную надбавку к пенсии членам экипажей гражданских самолетов и работникам угольной промышленности, сообщила РИА Новости доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

Перерасчет производится четырежды в год — в феврале, мае, августе и ноябре — и не требует заявления: фонд делает это по своей инициативе. Правовой базой служат два специальных закона. На размер надбавки влияют среднемесячный заработок и стаж пенсионера, а также объем взносов, перечисленных работодателем в фонд за предыдущий квартал. В ноябре в расчет берутся поступления за июль–сентябрь, поэтому сумма может как увеличиться, так и уменьшиться, подытожила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мошенники придумали новую схему обмана россиян под предлогом перерасчета пенсий. Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками Социального фонда и обещают прибавку за якобы неучтенный стаж, после чего предлагают записаться на прием и просят продиктовать код из СМС — на самом деле он нужен для входа в личный кабинет на портале госуслуг. Сенатор Артем Шейкин призвал немедленно прекращать разговор при просьбе назвать одноразовый код, а если он уже сообщен — сменить пароль и завершить посторонние сеансы или обратиться в МФЦ для восстановления доступа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

 

+7° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
80.56
-0.12 89.66
-0.16
Не все пойдет по плану: гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2026

Последние новости

1:16
Соцфонд автоматически пересчитает надбавки некоторым пенсионерам
1:00
«Ты же президент»: Мелания попросила Трампа не танцевать
0:41
«Девочка, передайте за проезд»: Кузьмину принимали за ребенка из-за ее роста
0:25
«Немедленно отправить в отставку»: участники протестов о правительстве Туска
0:01
Александр Петров продолжает проверять звезд на прочность
0:00
В столице Албании в полицейских полетели коктейли Молотова

Сейчас читают

Почему в одинаковых квартирах соседи платят за отопление по-разному
«Что ж вы без этого не можете»: Матросов о необычном райдере звезд
Александр Петров продолжает проверять звезд на прочность
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео