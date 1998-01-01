Обломки автомобиля британского принца Филиппа выставили на торги

Детали, оставшиеся от автомобиля принца Филиппа, попавшего в аварию 19 января, на месте ДТП подобрали очевидцы и решили продать их на интернет-аукционе eBay. Стоимость лота оценивается аж в 84 тысячи долларов. Как в описании отметил продавец, детали от авто «вероятно не пригодны для повторного использования». И добавил, что они «могут даже содержать ДНК Филиппа, если вы захотите его клонировать или сделать что-то подобное».

Деньги от продажи трех пластиковых обломков владельцы лота планируют потратить на благотворительность.

97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбурский принц Филипп на прошлой неделе попал в ДТП в графстве Норфолк. Мужчина выезжал со второстепенной дороги на главную, когда в его авто врезалась другая машина. Принц в аварии не пострадал, но его Land Rover досталось изрядно.

Ранее Пятый канал сообщил, что принц Филипп спустя два дня после ДТП получил предупреждение от полиции за очередное нарушение. А пострадавшая в аварии с пожилым герцогом британка негодует, что тот даже не извинился за ее сломанное запястье.