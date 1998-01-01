Обломки автомобиля британского принца Филиппа выставили на торги

, 16:11 1 206

Очевидцы собрали детали авто герцога Эдинбургского и решили продать их на аукционе eBay.

Фото: www.globallookpress.com

Детали, оставшиеся от автомобиля принца Филиппа, попавшего в аварию 19 января, на месте ДТП подобрали очевидцы и решили продать их на интернет-аукционе eBay. Стоимость лота оценивается аж в 84 тысячи долларов. Как в описании отметил продавец, детали от авто «вероятно не пригодны для повторного использования». И добавил, что они «могут даже содержать ДНК Филиппа, если вы захотите его клонировать или сделать что-то подобное».

Деньги от продажи трех пластиковых обломков владельцы лота планируют потратить на благотворительность.

97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбурский принц Филипп на прошлой неделе попал в ДТП в графстве Норфолк. Мужчина выезжал со второстепенной дороги на главную, когда в его авто врезалась другая машина. Принц в аварии не пострадал, но его Land Rover досталось изрядно.

Ранее Пятый канал сообщил, что принц Филипп спустя два дня после ДТП получил предупреждение от полиции за очередное нарушение. А пострадавшая в аварии с пожилым герцогом британка негодует, что тот даже не извинился за ее сломанное запястье.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

17:23
«Популярность до 50 лет и сбитый летчик» — астролог про Бузову и Волочкову
17:18
Главу Хакасии призывают назвать общую сумму новогодних премий чиновников
16:59
Военные США тренируются в уничтожении российских комплексов ПВО — видео
16:47
«А чего не женился?»: Топалова раскритиковали за душевное поздравление Бузовой
16:40
Госпожа депутат: немецкий политик публично сообщил о смене пола — видео
16:32
Партия «Слуга народа» выдвинула Зеленского кандидатом в президенты Украины
16:25
Видео: Коммунисты почтили память Ленина в годовщину его смерти
16:16
Превышение концентрации диоксида серы зафиксировано в Сибае
16:11
Обломки автомобиля британского принца Филиппа выставили на торги
16:02
«Так классно жить!»: Диана Арбенина о своем состоянии после приступа
15:56
Чубайс и Захарова продолжили спор о «бедных россиянах»
15:40
Владимир Путин рассчитывает на помощь Счетной палаты в реализации нацпроектов
15:33
Футболист Кокорин назвал россиян «стадом баранов» в письме из СИЗО
15:26
Совет ЕС ввел санкции в рамках нового режима по химоружию
15:16
Петербуржцы опубликовали фото редкого гало в небе над Северной столицей
15:09
Сколько продлятся холода в европейской части России
14:58
Дональда Трампа номинировали на «Золотую малину» как худшего актера
14:51
«От национальных интересов никто отступать не будет» — Песков о передаче Японии Шикотана и Хабомаи
14:43
Украла слова! Сразу несколько рэперов обвинили Ариану Гранде в плагиате
14:28
Как жители Земли наблюдали полное затмение «кровавой» Луны

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Вся правда о… ЗОЖ» на Пятом

В воскресенье, 20 января, смотрите на Пятом канале премьеру нового потребительского расследования «Вся правда о… ЗОЖ».

5-tv.ru

Цифры дня

Зрители смотрят вечерние новости на Пятом

9 января жители московского региона в категории «Все 25-59» выбрали для вечернего телесмотрения программу «Известия» на Пятом. Это принесло каналу долю 8,4% и первое место среди всех федеральных телеканалов.

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал рассказал о премьерах 2019 года

Канал активно развивает свое производство сериального контента. В этом году нас ждут как минимум четыре любопытные новинки.

5-tv.ru

Реклама