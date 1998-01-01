Принц Филипп спустя два дня после ДТП получил предупреждение от полиции за очередное нарушение

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 97-летний принц Филипп получил предупреждение от полиции после того, как был уличен за вождением автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности в минувшую субботу, 19 января, неподалеку от королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк.
Всего лишь двумя днями ранее в этом же районе произошло ДТП с участием Land Rover принца Филиппа и легковушки Kia, при чем его автомобиль в результате столкновения перевернулся. Однако представитель королевского семейства, несмотря на столь преклонный возраст, вышел из переделки невредимым.
Что совершенно не относится к 45-летней матери двоих детей, находившейся во второй машине и сломавшей от удара запястье. Женщина в крайней степени возмущена — ведь, по ее словам, венценосная особа до сих пор не принесла за случившееся извинений.
Женщина негодует в связи с тем, что после аварии очевидцы бросились помогать принцу Филиппу выбраться из машины, в то время как у нее в салоне находился девятимесячный малыш.
Как ранее сообщал Пятый канал, принц Филипп назвал себя «дураком» из-за произошедшей аварии. Однако «беспощадные» подданные Королевства в соцсетях принялись над ним потешаться, называя его «бессмертным рецидивистом» и «кровавым гонщиком».