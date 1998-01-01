Принц Филипп спустя два дня после ДТП получил предупреждение от полиции за очередное нарушение

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 97-летний принц Филипп получил предупреждение от полиции после того, как был уличен за вождением автомобиля с непристегнутым ремнем безопасности в минувшую субботу, 19 января, неподалеку от королевского поместья Сандрингем в графстве Норфолк.

Всего лишь двумя днями ранее в этом же районе произошло ДТП с участием Land Rover принца Филиппа и легковушки Kia, при чем его автомобиль в результате столкновения перевернулся. Однако представитель королевского семейства, несмотря на столь преклонный возраст, вышел из переделки невредимым.

Что совершенно не относится к 45-летней матери двоих детей, находившейся во второй машине и сломавшей от удара запястье. Женщина в крайней степени возмущена — ведь, по ее словам, венценосная особа до сих пор не принесла за случившееся извинений.

— Мне повезло, что я вообще осталась жива, — приводит ее высказывания The Daily Mail. — Я конечно люблю Королевскую семью, но чувствую себя проигнорированной и отвергнутой в то время, как я испытываю огромную боль в связи с произошедшим.

Женщина негодует в связи с тем, что после аварии очевидцы бросились помогать принцу Филиппу выбраться из машины, в то время как у нее в салоне находился девятимесячный малыш.

— Для меня имело бы огромное значение, если бы принц Филипп выразил свое сожаление, но вот в чем вопрос — сожалеет ли он? Вот что стоит ему или Елизавете II прислать мне открытку и букет цветов? — сетует пострадавшая в «королевском» ДТП.

Как ранее сообщал Пятый канал, принц Филипп назвал себя «дураком» из-за произошедшей аварии. Однако «беспощадные» подданные Королевства в соцсетях принялись над ним потешаться, называя его «бессмертным рецидивистом» и «кровавым гонщиком».