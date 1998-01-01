«Так классно жить!»: Диана Арбенина о своем состоянии после приступа

, 16:02 108

Сейчас певица набирается сил в Женеве.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ Александр Казаков, instagram @d_arbenina_official

Певица Диана Арбенина рассказала о том, как «видит мир» после недавних проблем со здоровьем. Женщина записала видео и разместила его на своей официальной странице в Instagram.

Запись Диана сделала, находясь на балконе гостиничного номера. Она рассказала о том, что в Женеве «почему-то пахнет весной» и показала вид из окна — на озеро с фонтаном.

— Вот этот фонтан на женевском озере мне всегда напоминал Лохнесское чудовище. Почему Лохнесское чудовище — не знаю. Смотрите: Господи, как же красива природа! — звучит за кадром голос певицы.

Кажется, недавний сердечный приступ подтолкнул Арбенину к некоторому переосмыслению. Сейчас она с восторгом думает о том, что просто может жить и дышать.

— И так классно жить, и так классно дышать. И так классно знать, что впереди целый-целый день. Берегите друг друга и не бросайте, — откровенничает артистка.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Диана Арбенина была срочно госпитализирована в клинику во Франции. Позднее выяснилось, что экстренная медицинская помощь потребовалась солистке «Ночных снайперов» в связи с сердечным приступом.

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