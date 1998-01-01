Сотрудники СИЗО отказались играть в футбол с Мамаевым

Футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павлом Мамаевым сыгран не будет. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий на своей странице в Twitter. Как стало известно, решение об отмене турнира приняло руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
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Идею футбольного матча между сотрудниками СИЗО и заключенными высказала общественница из «Сорока сороков» Елена Абдулаева.
Ранее Пятый канал сообщал, что футболисты могут сыграть матч в «Бутырке» 19 января, на праздник Крещения. Однако адвокат Татьяна Стукалова была против организации турнира.