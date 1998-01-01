Сотрудники СИЗО отказались играть в футбол с Мамаевым

Футбольный матч с участием полузащитника «Краснодара» Павлом Мамаевым сыгран не будет. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Павел Пятницкий на своей странице в Twitter. Как стало известно, решение об отмене турнира приняло руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

— Мне только что стало известно, что руководство ФСИН России приняло решение отказать в проведении ранее запланированного мероприятия по мини-футболу в СИЗО-2 с участием Мамаева. Надеюсь, что это действительно так, поскольку убежден, что данное решение — единственно верное и соответствующее закону , — написал в своем микроблоге правозащитник.

Идею футбольного матча между сотрудниками СИЗО и заключенными высказала общественница из «Сорока сороков» Елена Абдулаева.

Ранее Пятый канал сообщал, что футболисты могут сыграть матч в «Бутырке» 19 января, на праздник Крещения. Однако адвокат Татьяна Стукалова была против организации турнира.