Чубайс и Захарова продолжили спор о «бедных россиянах»

Глава компании Роснано Анатолий Чубайс ответил на призыв директора департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, адресовавшей ему вопрос о причинах бедности россиян.

На своей странице в Facebook Чубайс выразил сожаление, что дискуссия вокруг его заявления о «энергорасточительности России» не закончилась на Гайдаровском форуме.

facebook @anatoly.chubays

Чубайс назвал Захарову «наиболее активным блогером» во власти и рассказал о реалиях российский экономики начала 1990-х годов, при которых он работал в правительстве. Глава «Роснано» напомнил дипломату, что когда та начинала карьеру на госслужбе, ситуация в стране выправилась.

— Это получилось не само по себе, а благодаря созданной в стране рыночной экономике, возрождённой в России частной собственности, построенной практически заново системе государственной власти на основе Конституции Российской Федерации (которую страна получила, пройдя по грани Гражданской войны) , — написал Чубайс.

Бывший член кабмина обвинил Захарову в популизме и подмене серьезного разговора «дворовыми аргументами».

Ответ дипломата не заставил себя долго ждать. Представитель МИД сначала поблагодарила оппонента за ответ, в котором, по ее словам, достаточно пошлости и ошибок. Захарова заявила, что экономические достижения Чубайса вспоминает с дрожью и привела выдержку из статьи «Википедии» об экономическом кризисе 1998 года.

facebook @maria.zakharova

Ранее Пятый канал рассказывал о комментарии Захаровой на высказывание Чубайса о «бедной России».