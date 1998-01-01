Часы остановились на башне Адмиралтейства в Петербурге

Часы на башне Главного Адмиралтейства перестали отсчитывать время. Стрелки замерли на отметке в районе двух часов, сообщают читатели «Петербургского дневника».

По предположениям источника издания, часы, скорее всего, стоят из-за проведения профилактических работ. Морозная погода также оказывает дополнительную нагрузку на механизм.

Случай, когда часы на башне Адмиралтейства останавливаются уже далеко не единичный. Последний был отмечен в октябре 2018 года.

Часы, установленные на башне Адмиралтейства были изготовлены фирмой «Фридрих Винтер». Также эта компания создавала часовые механизмы для Николаевского вокзала и башни Городской Думы.

Ранее Пятый канал сообщил, Депутат ЗакСобрания Борис Вишневский попросил у Минобороны доступ в Адмиралтейство.