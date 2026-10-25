«Школа храбрости»: «Юнармия» подвела итоги форума в честь десятилетия движения

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 21 0

Участники из разных регионов страны обменялись опытом и обсудили планы дальнейшей работы.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Форум к десятилетию «Юнармии» завершил цикл встреч во всех округах России

В Москве завершился форум, посвященный десятилетию движения «Юнармия». Он стал заключительным в цикле встреч, которые прошли во всех восьми федеральных округах России. Участники подвели итоги работы и обсудили, как использовать полученные знания и опыт в своих регионах.

«Юнармейцы — это школа храбрости, школа ответственности, школа мудрости», — заявила сенатор РФ, член комитета Совета Федерации по социальной политике Светлана Кириллова, поздравив участников с завершением форума.

Заместитель начальника Главного штаба движения «Юнармия» Заурбек Басити отметил, что юнармейцы за время форума смогли познакомиться со сверстниками из других регионов и найти общий язык благодаря общим ценностям и интересам.

«Вы показали удивительную возможность, как вы можете быстро находить общий язык с новой компанией — с такими же юнармейцами из других субъектов, с которыми ваши ценности и мечты совпадают. Это колоссальный труд», — подчеркнул Басити.

Он также поздравил руководителей региональных отделений с завершением окружного цикла.

«Восемь федеральных округов — везде юнармейцы, и каждый раз мы приезжали в другой климат, а юнармейцы везде одинаковые», — сказал заместитель начальника Главного штаба движения.

Отдельно Басити поблагодарил наставников региональных отделений. Он подчеркнул, что их работа имеет большое значение для воспитания молодого поколения и формирования у подростков жизненных ориентиров.

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«Школа храбрости»: «Юнармия» подвела итоги форума в честь десятилетия движения

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