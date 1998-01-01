В субботу, 19 января, жители саратовского поселка «Юбилейный» сняли на видео, как неизвестная женщина, гулявшая с двумя детьми, нанесла ребенку несколько ударов из-за того, что он якобы сломал снеговика. Мальчик упал, согнулся от боли и заплакал. Очевидец произошедшего снял инцидент на камеру мобильного телефона и заступился за парнишку. Позднее автор ролика выложил его в сеть, сообщает KP.RU.

— Гуляя сегодня с детьми на «корсачке», пришлось наблюдать и в дальнейшем вмешаться в конфликт между ребенком лет 8 и взрослой женщиной. Ребенок, гуляя с друзьями, сломал снеговика, который сделала эта женщина. В ответ женщина стала кричать истерически на ребенка, стоять и смотреть на это было невозможно… В итоге она подошла и пнула ребенка… накидываясь и на меня, за то, что стали это снимать… — написал очевидец.

Автор видео и пользователи после публикации начали в комментариях к посту разбираться — кто прав, кто виноват.

Как сообщает сайт «Четвертая власть», правоохранительные органы начали поиски женщины, избившей 8-летнего мальчика в Волжском районе Саратова.

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