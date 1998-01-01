«Нафтогаз» обозначил условие для сокращения суммы иска к «Газпрому»

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Украинская компания готова снизить исковые требования при выполнении условия российским газовым гигантом.

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Украинская компания «Нафтогаз» готова снизить исковые требования к «Газпрому» в том случае, если российский газовый гигант пойдет на продление контракта на транзит голубого топлива через территорию Незалежной после 2019 года. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко в понедельник, 21 января, сообщает RT.

Витренко добавил, что оснований для начисления ускоренной амортизации газотранспортной системы у «Нафтогаза» не будет при условии, если Россия продлит контракт и ГТС Украины будет использоваться для транзита после 2019 года.

— В таком случае наш иск будет не в 12 миллиардов долларов, а только на два миллиарда. Ибо два миллиарда долларов — это все равно та доля расходов, которые не покрываются сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации ГТС, — сказал Юрий Витренко.

Ранее Пятый канал сообщил, что в «Нафтогазе» озвучили новые условия для подписания контракта на транзит газа. Сохранение транспортировки газа через Украину там считают главной задачей.

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