«Нафтогаз» обозначил условие для сокращения суммы иска к «Газпрому»

Украинская компания «Нафтогаз» готова снизить исковые требования к «Газпрому» в том случае, если российский газовый гигант пойдет на продление контракта на транзит голубого топлива через территорию Незалежной после 2019 года. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко в понедельник, 21 января, сообщает RT.

Витренко добавил, что оснований для начисления ускоренной амортизации газотранспортной системы у «Нафтогаза» не будет при условии, если Россия продлит контракт и ГТС Украины будет использоваться для транзита после 2019 года.

— В таком случае наш иск будет не в 12 миллиардов долларов, а только на два миллиарда. Ибо два миллиарда долларов — это все равно та доля расходов, которые не покрываются сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации ГТС , — сказал Юрий Витренко.

Ранее Пятый канал сообщил, что в «Нафтогазе» озвучили новые условия для подписания контракта на транзит газа. Сохранение транспортировки газа через Украину там считают главной задачей.