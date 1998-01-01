Теракт в Афганистане унес жизни более 120 военных

В Афганистане погибли более 120 военных в понедельник, 21 декабря. На силовиков напали члены запрещенного в России движения «Талибан»*.

Экстремисты напали на военную базу, расположенную в провинции Вардак. Боевики организовали взрыв в тренировочном центре. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя афганского Министерства обороны. Как отметили в ведомстве, при атаке погибли 126 военнослужащих.

Примечательно, что незадолго до этого боевики уже пытались совершить теракт на военной территории. Местный телеканал Tolo News сообщал о том, что в Майданшахре смертник подорвал заминированный автомобиль у военной базы. Сразу после взрыва его единомышленники открыли огонь по ведомственному объекту.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что десять человек погибли в результате двух взрывов в сирийском Африне.

* — организация запрещена на территории РФ