Видео: Десять человек погибли в результате двух взрывов в сирийском Африне

По меньшей мере десять человек погибли, 18 ранены в результате взрыва двух бомб в городе Африн на северо-западе Сирии, передает РИА Новости.

По предварительной информации, взрывные устройства были заложены в автобусе.

На кадрах очевидцев видны разбросанные по дороге от ударной волны тела погибших, стонут раненые.

Отмечается, что неподалеку было обнаружено и третье взрывное устройство, его удалось обезвредить.

В Африне проживают преимущественно курды, регион контролируется Вооруженными силами Турции.

Ранее Пятый канал публиковал видео теракта, который также произошел на севере Сирии, в нем погибли 27 человек, включая пятерых американских военнослужащих.