Съемки фильма об оружейнике Михаиле Калашникове стартовали в Москве

Съемки фильма о легендарном конструкторе-оружейнике Михаиле Калашникове стартовали в Москве. Творческим процессом руководит режиссер Сергей Бодров — старший, сообщает Коммерсантъ. В работе над кинолентой также принимают участие специалисты ижевского концерна.

Картина расскажет о биографии Михаила Калашникова и его известном на весь мир автомате. Премьера фильма запланирована на осень 2019 года, когда будет праздноваться 100-летие со дня рождения конструктора-оружейника.

— Мы начали подготовку в середине прошлого года. Это социально значимый проект. Конечно, важно сделать его максимально точным с точки зрения и биографии, и по техническим параметрам , — рассказал исполнительный продюсер фильма Александр Досталь.

Торжества по случаю 100-летия Михаила Калашникова будут проходить в 15 регионах России. Главным мероприятием станет проведение «Форума оружейников» 19 сентября в Ижевске.

Ранее Пятый канал сообщил, что военный обозреватель Виктор Литовкин предсказал успех новому автомату Калашникова — АК-308. Из-за своей универсальности и, самое главное, совместимости с патронами НАТО, автомат непременно заинтересует армии дружественных России стран.