«Будет социальный взрыв»: эксперт об идее штрафовать за пропущенный прием врача

, 23:45 Интервью 311

Президент «Лиги пациентов» Александр Саверский прокомментировал идею уфимского медика штрафовать пациентов за пропущенные приемы.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Евгений Одиноков

В России назревает очередной юридический казус: в Уфе главврач поликлиники № 1 вышел к башкирским депутатам с инициативой об административной ответственности тех, кто не пришел ко врачу на назначенный заранее прием. «Ноу-хау» в сфере обслуживания приболевших граждан прокомментировал президент «Лиги пациентов» Александр Саверский.

— Инициатива в очередной раз показывает желание чиновников от медицины заработать на больных людях, на пациентах какие-то деньги, при этом совершенно не анализируя свои собственные проблемы и недостатки работы. Ну например: почему люди на самом деле не приходят на те визиты, на которые они зарегистрировались? Во-первых, некоторые из них просто не дожидаются этого и умирают. А некоторые не хотят умирать, и поэтому идут в частные медицинские центры. Потому что помощь нужна уже сегодня, завтра, но никак не через три месяца или два года, — уверен Саверский.

При этом по всей стране процветает фиктивная выдача электронных талонов — пациенты зачастую даже не знают о том, что, оказывается, бывали на приемах каких-то специалистов. Вкупе с инициативой башкирского главврача перспективы для населения складываются довольно безрадостные.

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— Если сейчас за приписки, которые сами медицинские организации делают в своих интересах, мы еще начнем штрафовать и наказывать людей, то социальный взрыв будет такой, что главному врачу, который предложил такую инициативу, мало не покажется, — считает специалист.

Более того — глава «Лиги пациентов» убежден, что штрафы нужно выписывать не его подзащитным, а наоборот — врачам, в случае, если они работают с задержкой и пациент просто не успевает дождаться своей очереди.

— На самом деле там, где люди часами сидят в очереди, вокруг этого даже устраивают скандалы. И действительно, не часами, а неделями, месяцами не могут попасть ко врачу. Это проблема главных врачей, и штрафовать нужно их, потому что в базовой программе госгарантии есть сроки, за которые нельзя заступать по времени ожидания. И помощь должна быть оказана своевременно — в противном случае это нарушение, за которым должна следовать административная ответственность, — сказал Саверский.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что россиян будут лечить по единым клиническим рекомендациям.

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