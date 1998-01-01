Приверженцы ЗОЖ могут получить налоговые вычеты

В России предложили ввести налоговые вычеты на оплату занятий спортом. На совещании ОНФ по ЗОЖ планируют составить полный перечень услуг, за которые россияне смогут получить возмещение расходов. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

По информации RT, размер социального вычета будет ограничен таким образом, чтобы исключить финансирование элитных спортзалов и дорогостоящих видов спорта. Сумма будет зависеть от стоимости абонементов.

Авторы инициативы полагают, что налоговые вычеты будут стимулировать граждан к ЗОЖ. После обсуждения на совещании ОНФ в марте документ будет направлен в профильное ведомство.

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