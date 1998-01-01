Ранец для самостоятельного спасения из горящих зданий разработали в Химках

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Разработчики заявляют, что аналогов в мире не существует.

Фото: 360tv.ru

В подмосковных Химках инженеры разработали спасательное парашютирующее автономное ранцевое средство (СПАРС). Оно позволяет самостоятельно эвакуироваться из горящих зданий и внешне напоминает обычный ранец. Разработчики говорят, что аналогов СПАРСа в мире не существует, сообщает телеканал «360».

Вес устройства 25 кг, оно в данный момент проходит обязательную сертификацию и тестировать на людях его пока нельзя. СПАРС уже ободрен МЧС и Институтом авиационно-космической медицины.

Инструкция по применению довольно проста: достаточно надеть СПАРС на плечи и сесть на подоконник спиной к окну. После чего активировать систему, дождаться надувания парашюта. По завершении человека автоматически должно выбросить из окна.

Стоимость спасительного ранца около пяти тысяч долларов за штуку. Изобретатели планируют торговать новинкой по всему миру. Разработка уже запатентована в 19 странах, среди которых США, Япония, Канада и Австралия.

Ранее Пятый канал сообщил, что создание единой всероссийской службы спасения «112» сорвано. К моменту запуска система работает только в 12 из 85 регионов России, охватывая лишь четверть населения.

Ранец для самостоятельного спасения из горящих зданий разработали в Химках

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