Хозяина мрачного особняка в Васкелово нашли мертвым с оторванными ногами

История, произошедшая в загородном доме в Ленинградской области, напоминает сценарий фильма ужасов. Четырехэтажный особняк на отшибе поселка Васкелово теперь хранит тайну о загадочной смерти его владельца. Накануне мужчину нашли мертвым на собственном участке, у него были оторваны ноги.

По закону жанра, 64-летний Сергей Белов в загородном доме жил один. Гражданская жена периодически приезжала его навещать, когда мужчина не поздравил ее с днем рождения, сразу заподозрила неладное и отправилась к нему.

— Ну что, ужасная картина. Что я увидела. Даже не поняла, что у него ног нет, потому что было припорошено снегом. Ужасно конечно. Вот так он полз там и около двери нашла его мертвым. То есть он полз на руках , — говорит гражданская жена Любовь Сорокина.

Сергей скончался на пороге собственного дома, который строил 30 лет. Снаружи это мрачный замок, а внутри — каждая из комнат напоминает музей. В одной — только иконы, в другой — статуэтки. Все украшено искусственными цветами и бусами.

— Он сказал, что этот дом видел маленьким мальчиком во сне, то есть когда ему не здоровилось, без сознания был. И он все удивлялся почему черный дом. Ему семь лет было. Видимо такая судьба у него была , — рассказывает женщина.

Сергей так и не достроил свой дом. После смерти хозяина в черном замке почему-то отключился свет. А ночью кто-то взломал дверь и вынес часть коллекции.

— Он жил этим домом. То есть я говорю, что мы сейчас уедем, а Сереги нет. Дома не будет, он рассыплется , — говорит друг погибшего Михаил Жданов.

По словам друзей Сергея, коллекции никакой ценности не имеют, все вещи он скупал только для красоты, но всегда рад был показать свои сокровищницы. И вряд ли эта трагическая смерть имеет криминальный характер.

— По данным следствия, погибший занимался поиском цветного металла на местах сражений Великой Отечественной войны. По предварительным данным, в период времени с 16-го по 18 января текущего года мужчина при помощи болгарки распиливал обнаруженный реактивный снаряд, в ходе которого произошла его детонация , — рассказали в Следственном комитете.

У Сергея есть сын, который живет в Майами, продолжать дело отца он не собирается. Через несколько лет «Черный дом», увиденный в детском сне, скорее всего, придет в запустение. И будет еще больше напоминать замок из фильма ужасов.

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