Хозяина мрачного особняка в Васкелово нашли мертвым с оторванными ногами

История, произошедшая в загородном доме в Ленинградской области, напоминает сценарий фильма ужасов. Четырехэтажный особняк на отшибе поселка Васкелово теперь хранит тайну о загадочной смерти его владельца. Накануне мужчину нашли мертвым на собственном участке, у него были оторваны ноги.
По закону жанра, 64-летний Сергей Белов в загородном доме жил один. Гражданская жена периодически приезжала его навещать, когда мужчина не поздравил ее с днем рождения, сразу заподозрила неладное и отправилась к нему.
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Сергей скончался на пороге собственного дома, который строил 30 лет. Снаружи это мрачный замок, а внутри — каждая из комнат напоминает музей. В одной — только иконы, в другой — статуэтки. Все украшено искусственными цветами и бусами.
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Сергей так и не достроил свой дом. После смерти хозяина в черном замке почему-то отключился свет. А ночью кто-то взломал дверь и вынес часть коллекции.
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По словам друзей Сергея, коллекции никакой ценности не имеют, все вещи он скупал только для красоты, но всегда рад был показать свои сокровищницы. И вряд ли эта трагическая смерть имеет криминальный характер.
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У Сергея есть сын, который живет в Майами, продолжать дело отца он не собирается. Через несколько лет «Черный дом», увиденный в детском сне, скорее всего, придет в запустение. И будет еще больше напоминать замок из фильма ужасов.
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