На родео в США погиб один из лучших наездников

25-летний наездник на быках Мейсон Лоу скончался на глазах у тысяч зрителей. Очевидцы сообщают, что двухтонный бык сбросил ковбоя и нанести ему страшный удар копытом в грудь. Ему оказали первую помощь, однако этого оказалось недостаточно, сообщает CBS Denver.
Мейсон Лоу начал занимался родео в трехлетнем возрасте и к 18 годам стал профессиональным наездником. Он быстро завоевал славу в родном штате Колорадо и оказался на 20 месте в американском рейтинге. В последнем сезоне молодой ковбой провел серию успешных выступлений, установив новый рекорд.
Благотворительная организация собрала 80 тысяч долларов для семьи погибшего наездника. Прошлым летом он женился на своей давней подруге.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Австралии скончался самый известный кенгуру.