На родео в США погиб один из лучших наездников

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Разъяренный бык нанес ковбою Мейсону Лоу смертельный удар во время выступления в родном городе Денвер.

Фото, видео: Twitter @PBR, @masonlowe90

25-летний наездник на быках Мейсон Лоу скончался на глазах у тысяч зрителей. Очевидцы сообщают, что двухтонный бык сбросил ковбоя и нанести ему страшный удар копытом в грудь. Ему оказали первую помощь, однако этого оказалось недостаточно, сообщает CBS Denver.

Twitter @xbillc

Мейсон Лоу начал занимался родео в трехлетнем возрасте и к 18 годам стал профессиональным наездником. Он быстро завоевал славу в родном штате Колорадо и оказался на 20 месте в американском рейтинге. В последнем сезоне молодой ковбой провел серию успешных выступлений, установив новый рекорд.

Twitter @BullRidingHOF

Благотворительная организация собрала 80 тысяч долларов для семьи погибшего наездника. Прошлым летом он женился на своей давней подруге.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Австралии скончался самый известный кенгуру.

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