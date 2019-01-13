«Вне времени»: Названы лучшие фото-сравнения челленджа с участием звезд

Новый челлендж с фотографиями 10-летней давности набирает обороты в сети — журнал Vogue назвал лучшие подборки этого флешмоба с участием знаменитостей.

По мнению глянцевого издания победила Мэрайя Кэри — она выложила два одинаковых фото, иронически отметив, что не признает концепции времени.

I don't get this 10 year challenge, time is not something I acknowledge. 🤷‍♀️ *Picture taken at some point prior to today pic.twitter.com/f5XUye3Hot — Mariah Carey (@MariahCarey) 16 января 2019 г.

— Не понимаю этот челлендж с десятью годами. Время — это не то, что я признаю.

Разительные перемены заметны в коллаже Дженнифер Лопез, хотя особого контраста добавляет тот факт, что на первом фото Джей Ло беременна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #10yearchallenge #challengeaccepted ♥️ Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 15 Янв 2019 в 1:34 PST

Следом идет Джанет Джексон — подписчиков ее Instagram больше удивили не изменения, а поразительно сходство с братом, Майклом Джексоном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram challenge accepted 😝 #glowupchallenge #howharddidaginghityouchallenge Публикация от Janet Jackson (@janetjackson) 13 Янв 2019 в 1:54 PST

Изменения, который трудно не признать, произошли с Кейтлин Дженнер — до 2015 года мир знал ее как мужчину, спортсмена-легкоатлета Брюса Дженнера.

Кроме вышеуказанных звезд в подборке оказались Майли Сайрус, Винни Харлоу, Джонатан ван Несс и Виола Дэвис.

Ранее Пятый канал рассказывал, как с помощью этого флэшмоба активисты попытались привлечь внимание людей к вопросам экологии.