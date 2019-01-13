«Вне времени»: Названы лучшие фото-сравнения челленджа с участием звезд

, 7:45 Фото 72

Журнал Vogue собрал самые интересные подборки недавнего флешмоба 2009vs2019

Фото: Twitter @MariahCarey

Новый челлендж с фотографиями 10-летней давности набирает обороты в сети — журнал Vogue назвал лучшие подборки этого флешмоба с участием знаменитостей.

По мнению глянцевого издания победила Мэрайя Кэри — она выложила два одинаковых фото, иронически отметив, что не признает концепции времени.

— Не понимаю этот челлендж с десятью годами. Время — это не то, что я признаю.

Разительные перемены заметны в коллаже Дженнифер Лопез, хотя особого контраста добавляет тот факт, что на первом фото Джей Ло беременна.

 
 
 
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#10yearchallenge #challengeaccepted ♥️

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Следом идет Джанет Джексон — подписчиков ее Instagram больше удивили не изменения, а поразительно сходство с братом, Майклом Джексоном.

 
 
 
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challenge accepted 😝 #glowupchallenge #howharddidaginghityouchallenge

Публикация от Janet Jackson (@janetjackson)

Изменения, который трудно не признать, произошли с Кейтлин Дженнер — до 2015 года мир знал ее как мужчину, спортсмена-легкоатлета Брюса Дженнера.

 
 
 
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Now THAT is a #10YearChallenge Be authentic to yourself 💜

Публикация от Caitlyn Jenner (@caitlynjenner)

Кроме вышеуказанных звезд в подборке оказались Майли Сайрус, Винни Харлоу, Джонатан ван Несс и Виола Дэвис.

Ранее Пятый канал рассказывал, как с помощью этого флэшмоба активисты попытались привлечь внимание людей к вопросам экологии.

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