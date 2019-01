«Вне времени»: Названы лучшие фото-сравнения челленджа с участием звезд

Новый челлендж с фотографиями 10-летней давности набирает обороты в сети — журнал Vogue назвал лучшие подборки этого флешмоба с участием знаменитостей.

По мнению глянцевого издания победила Мэрайя Кэри — она выложила два одинаковых фото, иронически отметив, что не признает концепции времени.

I don't get this 10 year challenge, time is not something I acknowledge. 🤷‍♀️ *Picture taken at some point prior to today pic.twitter.com/f5XUye3Hot