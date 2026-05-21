«Такое может произойти»: певец Иракли про мемную популярность

Александра Якимчук
Певец уверен, что даже случай может превратить артиста в забавную звезду интернета.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Певец Иракли (настоящее имя — Ираклий Пирцхалава) не стремится к мемной популярности. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на закрытом показе коллекции модного дома Mastersuit.

«Я, конечно, не стремлюсь к такого рода популярности и сфокусирован все-таки на музыке в большей степени. Но такое может произойти, потому что мы живем в те времена, когда я вот вам сейчас даю интервью и могу ляпнуть что-нибудь не то случайно. Впоследствии это может стать мемом», — отметил исполнитель.

Артист добавил, что такое случалось со многими его коллегами, но сам Иракли в подобную ситуацию не попадал. Поэтому он не может сказать, как отреагирует на мем с собой в главной роли, если такое случится.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что образ певца и актера Алексея Воробьева из видео, которое он выложил на своей странице в социальных сетях несколько лет назад, неожиданно стал мемом. Артист высказал шуточную претензию своим поклонникам за столь медленную реакцию.

