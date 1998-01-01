Патриарху Кириллу пока не будут присуждать звание почетного профессора

Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу пока не будут присуждать звание «Почетного профессора Российской академии наук». Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на собственный источник в руководстве Академии наук.

По информации издания, данный пункт не отображен в повестке дня президиума РАН.

— Недавно получили повестку, нет там этого вопроса , — цитирует «Газета.Ru» представителя Академии наук.

Источник также добавил, что с повестки снято и голосование по присвоению аналогичного звания спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Ранее Пятый канал сообщал, что Патриарху Кириллу, как большому популяризатору науки РАН намеревается присудить звание «Почетный профессор Российской академии наук». Церемония должна была состояться 22 января. Позднее прошла информация, что на эту дату назначено только голосование по кандидатуре патриарха.