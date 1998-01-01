Эмин Агаларов отменил выступление в США из-за неудачных переговоров с властями

Певец Эмин Агаларов отложил выступления в США и Канаде — его команде не удалось договориться с аппаратом спецпрокурора Роберта Мюллера и комитетами Конгресса, сообщает CNN. Адвокат Агаларова Скот Балбер сообщил американскому телеканалу, что неудачные переговоры касались возможных показаний певца относительно связей Трампа с Россией.

В частности, американские власти хотели спросить Агаларова о встрече сына Дональда Трампа с российским юристом Натальей Весельницкой в 2016. Трамп-младший подтвердил, что пришел на ту встречу за компроматом на Хиллари Клинтон. Это признание стало одним из аргументов демократов в поддержку якобы существующих связей между предвыборной компанией Трампа и Россией.

Адвокат пояснил, что Агаларову нечего скрывать и он готов дать показания. В чем причина неудачи в переговорах с аппаратом Мюллера и представителями некотороых комитетов Конгресса — не уточняется.

Роберт Мюллер — американский прокурор, который больше года ведет расследование о связи команды Дональда Трампа с Россией. Национальный комитет Демократической партии США в апреле прошлого года подал иск в окружной суд Манхэттена — претензия касалась все той же связи действующего президента со спецслужбами РФ, которые якобы проводили кибератаки на серверы демократов. Эмин Агаларов указан в иске в качестве ответчика.

Ранее Пятый канал сообщал, что Роберт Мюллер проверяет украинцев, посетивших инаугурацию Трампа.