Прокуратура США проверяет украинцев, посетивших инаугурацию Трампа

Спецпрокурор США Роберт Мюллер решил изучить списки украинцев, побывавших на инаугурации Дональда Трампа, сообщает ФАН. По мнению Мюллера, среди гостей из Незалежной могут быть и те, кто благосклонен к России.

Роберт Мюллер, в прошлом директор ФБР, прославился своим расследованием относительно связей Трампа с Россией. Теперь он внимательно изучает украинских политиков и бизнесменов, которые приехали в 2017 году в Вашингтон на инаугурацию Трампа.

— Они выражали различные мнения, в их числе были и те, кого считают симпатизирующими Москве, — комментирует расследование Мюллера NYT.

В список попали Сергей Кивалов, Борислав Береза и Андрей Артеменко — депутаты Верховной Рады VIII-го созыва, а также представители украинского бизнеса.

Ранее Пятый канал рассказывал, что Киев не собирается приглашать российских наблюдателей на выборы президента Украины.